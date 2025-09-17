Ddl Caccia gli ambientalisti frignano per le sedute fiume De Carlo FdI | Non avete idea di cosa significhi lavorare
Sul disegno di legge di modifica delle norme concernenti l’attività venatoria le opposizioni stanno facendo bagarre al Senato dove è in discussione presso le commissioni competenti. In particolare, ad avvelenare gli animi ci si sono messe 55 associazioni ambientaliste. “Mentre la biodiversità versa in una crisi senza precedenti e l’agricoltura italiana affronta sfide epocali, il Senato della Repubblica viene paralizzato da sedute fiume. Imposte per accelerare l’approvazione del Ddl Caccia: un provvedimento che non è né urgente né prioritario, anzi dannoso per il Paese”. Un lamentazione francamente surreale che dà linfa a Pd, Avs e M5s a contestare nel metodo e nel merito il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
