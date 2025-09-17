Ddl AI | ok Senato con 77 sì è legge

20.02 L'Aula del Senato , con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo sull'Intelligenza artificiale. Il provvedimento è legge. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini commenta: "La legge italiana ora si affianca all'Ai Act europeo, offrendo al nostro Paese elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale come il reato di deepfake"e maggiore tutela copyright. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: senato - legge

Al Senato voto per aprire il dibattito sulla legge di Trump

I.A., disco verde Camera alla nuova legge. Ritorna al Senato

Fine vita, in Senato il 1 luglio la prima bozza della nuova legge

#AutorizzazionePaesaggistica. L’Assemblea del #Senato approva, con 83 voti favorevoli e 55 contrari, il ddl delega per la revisione del Codice dei #BeniCulturali e del #Paesaggio https://senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58850… I - X Vai su X

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento #areeinterne #DDLZoneMontane #incentivifiscali - facebook.com Vai su Facebook

Ddl IA: ok definitivo dal Senato, è legge. Cosa cambia per il diritto d’autore; Senato approva ddl delega su IA, è legge; AI: il ddl torna al Senato per l’ok definitivo. Manipolazione elettorale con AI: quali le novità?.

Senato approva ddl delega su IA, è legge - (ANSA) – ROMA, 17 SET – Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che è dunque legge. Da msn.com

Via libera del Senato al Ddl in materia di intelligenza artificiale, è legge - ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato con 77 voti a favore, 55 contrari e 2 astenuti ha approvato il Ddl recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla ... Scrive italpress.com