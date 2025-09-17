Ddl AI | ok Senato con 77 sì è legge

20.02 L'Aula del Senato, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo sull'Intelligenza artificiale. Il provvedimento è legge. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini commenta: "La legge italiana ora si affianca all'Ai Act europeo, offrendo al nostro Paese elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale come il reato di deepfake"e maggiore tutela copyright. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

