© Wired.it - Ddl AI, l'Italia ha una legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ecco che cosa c'è dentro

Il provvedimento approvato in terza lettura a Palazzo Madama recepisce i principi sanciti dall’Ai Act. Critiche le opposizioni che parlano di “occasione mancata". È guerra ai deepfake, previsti da 1 a 5 anni di carcere. 🔗 Leggi su Wired.it

In questa notizia si parla di: italia - legge

Contrasto alla pedofilia, la Calabria approva la legge voluta da Fratelli d’Italia a tutela dei bambini

Social vietati agli under 16: l’Australia fa scuola. L’Italia potrebbe adottare una legge simile

Italia, arriva la legge anti-calore: riguarda tutti

Agenzia Sopralerighe. . ?"Tutta l'Italia Legge" è la rassegna letteraria ideata da Cristian e l'Agenzia Sopralerighe, che si terrà il 20 Settembre a Milano Marittima, con scrittori, associazioni e vip. Nel video in basso il co - organizzatore della Rassegna, nonché - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia approva la prima legge nazionale sull’Intelligenza Artificiale: dal 16 settembre 2025 regole chiare per imprese, Pa e cittadini. Leggi di più: https://eurocomunicazione.com/2025/09/15/italia-approva-la-legge-sullintelligenza-artificiale-2025/… #Intel - X Vai su X

Il ddl Spazio è legge, il governo Meloni apre i nostri cieli ai satelliti di Elon Musk; Il femminicidio diventa reato: approvato lo schema di Ddl; Legge sull’intelligenza artificiale: approvato il DDL al Senato.

Con il ddl AI l'Italia ha una legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ma è molto criticata da chi difende i diritti digitali - Approvato in Senato il provvedimento che vuole normare il ricorso all'AI in campi come sanità, lavoro e giustizia. Come scrive wired.it

Senato approva ddl delega su IA, è legge - (ANSA) – ROMA, 17 SET – Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che è dunque legge. Riporta msn.com