17 set 2025

Il provvedimento approvato in terza lettura a Palazzo Madama recepisce i principi sanciti dall’Ai Act. Critiche le opposizioni che parlano di “occasione mancata". È guerra ai deepfake, previsti da 1 a 5 anni di carcere. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Ddl AI, l'Italia ha una legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ecco che cosa c'è dentro

Il ddl Spazio è legge, il governo Meloni apre i nostri cieli ai satelliti di Elon Musk; Il femminicidio diventa reato: approvato lo schema di Ddl; Legge sull'intelligenza artificiale: approvato il DDL al Senato.

ddl italia ha leggeCon il ddl AI l'Italia ha una legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ma è molto criticata da chi difende i diritti digitali - Approvato in Senato il provvedimento che vuole normare il ricorso all'AI in campi come sanità, lavoro e giustizia. Come scrive wired.it

ddl italia ha leggeSenato approva ddl delega su IA, è legge - (ANSA) – ROMA, 17 SET – Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che è dunque legge. Riporta msn.com

