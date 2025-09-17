Davide Piganzoli si accasa alla Team Visma Lease a Bike per i prossimi tre anni

Oasport.it | 17 set 2025

La notizia circolava già da diverse settimane tra gli addetti ai lavori, adesso arriva anche l’annuncio dell’ufficialità. Davide Piganzoli si accasa al Team Visma Lease a Bike con un accordo di durata triennale. Prosegue così il piano di rafforzamento di una formazione che quest’anno si è aggiudicata il Giro d’Italia con Simon Yates e la Vuelta di Spagna con Jonas Vingegaard. Il corridore italiano, accreditato come un grande talento per le corse a tappe sta completando il terzo anno della sua carriera da professionista e potrà crescere notevolmente all’interno di una delle formazioni più forti del World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

