Venerdì 19 settembre, al Villacolle di Torre a Mare, a Bari, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo proporrà l’evento “Il diritto di contare”, che culminerà con l’omonimo spettacolo di musica e danza che vedrà protagonisti il Serena Grittani Trio e la ballerina Gabriella Todisco. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Danza, musica e filosofia. Il menu del Wam! Festival
Al via Wam! Festival 2025: danza, laboratori, musica e filosofia
Musica, danza e ambiente: a Torre a mare ritorna “Ritmo ecologico”, la manifestazione itinerante di Domus aps
Tedamis è scuola di #danza, #musica e #teatro per #bambini, #ragazzi e #adulti. Nato come primo centro #multidisciplinare della Valtiberina, è basato sul concetto allargato di complementarietà tra le arti dello spettacolo (la nostra mission). Dal 2004 PROMU - facebook.com Vai su Facebook
Danza, musica, storie e cinema nell’evento di Al Nour “Il diritto di contare” 19 settembre 2025; Matera Sport Film Festival dal 20 al 23 novembre; Riccione: danza, musica e star del cinema protagonisti del primo fine settimana di luglio.
Cinema, musica, danza e teatro. Open city: un inverno di spettacoli - Fino a gennaio andrà avanti "Magia d’inverno", un cartellone di appuntamenti culturali che tornerà ad animare la città con suoni, luci e colori. lanazione.it scrive
Al Modernissimo in scena “Incanto, storie di musica, danza, poesia, amore” - Domenica 11 maggio 2025, alle 16 all’Auditorium “Modernissimo” di Nembro andrà in scena lo spettacolo “Incanto, storie di musica, danza, poesia, amore”, con la Compagnia teatrale Le Ginestre ... Scrive bergamonews.it