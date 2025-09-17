Danza musica storie e cinema nell’evento di Al Nour Il diritto di contare
Venerdì 19 settembre, al Villacolle di Torre a Mare, a Bari, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo proporrà l’evento “Il diritto di contare”, che culminerà con l’omonimo spettacolo di musica e danza che vedrà protagonisti il Serena Grittani Trio e la ballerina Gabriella Todisco. 🔗 Leggi su Baritoday.it
danza - musica
