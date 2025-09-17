Tempo di lettura: < 1 minuto “O mi dai i soldi o pubblico il video a sfondo sessuale ”. Con questa minaccia, secondo gli inquirenti, avrebbe costretto una giovane donna a versarle complessivamente 9mila euro per evitare la diffusione di un presunto filmato hard. È l’accusa che la Procura di Benevento contesta a una 31enne di Ariano Irpino, difesa dall’avvocato Giovanna Coppola, chiamata a rispondere di estorsione aggravata in concorso con ignoti. I fatti sarebbero avvenuti tra agosto e dicembre 2020. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima – una 28enne – sarebbe stata contattata e minacciata: la diffusione di un video che la ritraeva in rapporti sessuali con un giovane conosciuto su Facebook, qualora non avesse pagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dammi i soldi o pubblico il video”: ricatto a luci rosse, 31enne a processo per estorsione