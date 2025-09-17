Chiuso il mercato, si apre il capitolo rinnovi in casa Bologna: non è un dettaglio, perché da questo tema può passare la serenità del gruppo da qui a gennaio. Momenti di tensione sono già stati vissuti: specie alla voce Lucumi. Che il colombiano abbia chiesto la cessione al Sunderland e avesse idealmente accettato la proposta da 3 milioni a stagione degli inglesi non è un segreto, come non lo è che il Bologna abbia fatto valere le tempistiche della clausola rescissoria e non abbia ceduto alle ultime curve del mercato estivo. Ora c’è una proposta sul tavolo: il Bologna offre 1,5 milioni netti fino al 2029, con raddoppio dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dall’Inghilterra sono sicuri di un nuovo tentativo a gennaio. Pronti per Orso due milioni più bonus. Su Jhon il Sunderland non molla