Dall’ex casello ferroviario a una ciclofficina | inaugurato l’immobile riqualificato in via Bianzana
Bergamo. È stata presentata nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, in occasione della Settimana europea della Mobilità, la nuova ciclofficina in via Bianzana. Realizzata con i lavori di recupero e riqualificazione dell’ex casello ferroviario, sarà gestita dall’associazione Fiab Pedalopolis Bergamo. Accessibile dal fronte sud per gli utenti e da un ingresso dedicato al personale, la ciclofficina è composta da un ambiente unico al piano terra destinato alla riparazione delle biciclette e da un soppalco adibito a deposito di attrezzi e ricambi. L’intervento, dal valore complessivo di 250 mila euro, era inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022–2024 ed è stato finanziato per 240 mila euro attraverso fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
