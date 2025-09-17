Dalle aree interne della Campania al Teatro Ariston | i Myosotis conquistano ancora Sanremo Rock
Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo, straordinario traguardo per i Myosotis, band originaria del Cilento, che il 13 settembre ha calcato nuovamente il prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della finalissima nazionale della 38ª edizione di Sanremo Rock & Trend, il più importante contest dedicato agli artisti emergenti italiani. Per la quarta volta consecutiva, la formazione campana si è qualificata alla fase conclusiva della competizione con il brano “Amore”, una canzone intensa e coinvolgente che racconta il sentimento universale con sonorità moderne e un arrangiamento raffinato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
