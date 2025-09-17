Dalla Regione ok alle case funerarie
La Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, presieduta dalla consigliera Alessia Savo, ha espresso nelle ore scorse parere favorevole sullo schema di deliberazione n. 100, relativo al Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 222024, sulla disciplina delle case. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: regione - case
Latina, case Ater: dalla Regione 3 milioni per il recupero di 70 alloggi
Case popolari, dalla Regione 22 milioni di euro: a Bergamo 509 mila
Sicilia, accordo Regione-Case di Cura sul budget. Soddisfazione Aiop
Fondi della Regione per la messa in sicurezza della frazione. Diverse case sono inagibili e una strada non è percorribile - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Regione ok alle case funerarie; Nuova normativa sui servizi funebri, il sindaco di Valdieri chiede chiarimenti alla Regione; Difensore civico, nominato Umberto Di Primio.
Regione – Approvato in Commissione Sanità il regolamento delle case funerarie. Savo: “Passo avanti per la dignità del defunto” - Un’innovazione introdotta con l’ultima legge di stabilità e che oggi, dopo l’approvazione della norma, viene regolamentata ... Riporta tunews24.it
Rotondi (FdI): “Case funerarie realuzzabili anche nei comuni del Lazio” - NewTuscia – ROMA – <<Case Funerarie e Sale del Commiato potranno essere realizzate anche nei Comuni del Lazio. Come scrive newtuscia.it