Dalla Regione contributi per 25 mila euro per la diffusione della cultura della legalità

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna è ai primi posti in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e riutilizzati per finalità sociali: 49 in totale, quelli che hanno ottenuto un finanziamento da viale Aldo Moro. In provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 2 progetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - contributi

Via al bando per la rottamazione delle vecchie stufe: «Combinando i contributi di Regione e Stato, è ricevibile fino al 100% della spesa»

Regione Puglia: contributi all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici in chemioterapia o per alopecia Commissione Sanità, approvato il regolamento

Dalla Regione contributi a fondo perduto a chi investe nel turismo: come presentare la domanda

Dalla Regione contributi per 25 mila euro per la diffusione della cultura della legalità; Edilizia, pioggia di contributi in Fvg: al via il bando da 30 milioni per i privati; Edilizia: Amirante, bandi ristrutturazioni verso le 2.000 domande.

regione contributi 25 milaLa Regione Emilia-Romagna stanzia 200 mila euro per illuminazione e pulizia dei porti dal ferrarese al riminese - Le risorse saranno destinate a manutenzione, segnaletica e verde pubblico, con 137. Si legge su altarimini.it

regione contributi 25 milaRistrutturazioni in FVG: contributo regionale fino a 60 mila euro, chi può ottenerlo? - 000 euro per ristrutturazioni in Friuli Venezia Giulia, con priorità a giovani, famiglie numerose, zone montane e affitti agevolati. Segnala edilizia.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Contributi 25 Mila