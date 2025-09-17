Dalla Regione contributi per 25 mila euro per la diffusione della cultura della legalità
La Regione Emilia-Romagna è ai primi posti in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e riutilizzati per finalità sociali: 49 in totale, quelli che hanno ottenuto un finanziamento da viale Aldo Moro. In provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 2 progetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: regione - contributi
Via al bando per la rottamazione delle vecchie stufe: «Combinando i contributi di Regione e Stato, è ricevibile fino al 100% della spesa»
Regione Puglia: contributi all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici in chemioterapia o per alopecia Commissione Sanità, approvato il regolamento
Dalla Regione contributi a fondo perduto a chi investe nel turismo: come presentare la domanda
La #RegioneFVG concede contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. ? Domande entro il 06.10.25 Info qui https://bit.ly/4lEiwL0 - X Vai su X
Polizia locale di Sassuolo: contributi dalla Regione per un progetto sulla sicurezza stradale - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Regione contributi per 25 mila euro per la diffusione della cultura della legalità; Edilizia, pioggia di contributi in Fvg: al via il bando da 30 milioni per i privati; Edilizia: Amirante, bandi ristrutturazioni verso le 2.000 domande.
La Regione Emilia-Romagna stanzia 200 mila euro per illuminazione e pulizia dei porti dal ferrarese al riminese - Le risorse saranno destinate a manutenzione, segnaletica e verde pubblico, con 137. Si legge su altarimini.it
Ristrutturazioni in FVG: contributo regionale fino a 60 mila euro, chi può ottenerlo? - 000 euro per ristrutturazioni in Friuli Venezia Giulia, con priorità a giovani, famiglie numerose, zone montane e affitti agevolati. Segnala edilizia.com