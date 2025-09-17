Donald Trump ha depositato una causa da 15 miliardi di dollari contro il New York Times e alcuni suoi reporter, accusandoli di «diffamazione con malizia» per articoli e un libro usciti prima del voto 2024. È l’ultimo capitolo di una campagna giudiziaria contro la stampa che l’ex presidente Usa porta avanti come simbolo e bersaglio, nel solco delle azioni già condotte contro altri media. La cifra, sproporzionata, è un messaggio: intimidire, scoraggiare, drenare risorse. Non a caso il ricorso lega perfino l’andamento in Borsa della sua società mediatica ai “danni” della critica. La normalizzazione che non placa la ferocia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dalla destra Usa a quella italiana: querelare i giornalisti, disturbatori della democrazia