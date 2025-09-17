Nella quinta giornata di gare dei Campionati Mondiali di atletica, competizione in corso di svolgimento a Tokyo, torna di scena la velocità con la disputa delle batterie dei 200 metri. Due le portacolori italiane in gara, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Nessuna delle due azzurre riesce a passare il turno e a centrare il pass per la semifinale. Dalia Kaddari chiude la sua batteria in quinta posizione con il tempo di 23’’11 e non riesce a rientrare nei tempi di ripescaggio per il passaggio del turno. Risulta ancora peggiore la prestazione della sua compagna di squadra. Vittoria Fontana chiude infatti la sua serie di qualificazione in ottava ed ultima posizione, 23’31 il suo crono di riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dalia Kaddari: “Il tempo non mi rispecchia. Sentivo di poter far bene”