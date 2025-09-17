Dalia Kaddari | Il tempo non mi rispecchia Sentivo di poter far bene
Nella quinta giornata di gare dei Campionati Mondiali di atletica, competizione in corso di svolgimento a Tokyo, torna di scena la velocità con la disputa delle batterie dei 200 metri. Due le portacolori italiane in gara, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Nessuna delle due azzurre riesce a passare il turno e a centrare il pass per la semifinale. Dalia Kaddari chiude la sua batteria in quinta posizione con il tempo di 23’’11 e non riesce a rientrare nei tempi di ripescaggio per il passaggio del turno. Risulta ancora peggiore la prestazione della sua compagna di squadra. Vittoria Fontana chiude infatti la sua serie di qualificazione in ottava ed ultima posizione, 23’31 il suo crono di riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: dalia - kaddari
ATLETICA: Dalia Kaddari, dalla ribalta azzurra al ritorno vincente nel 2025
Dalia Kaddari: “La 4×100 può andare molto forte. Kelly Doualla impressionante: può scrivere la storia”
Dalia Kaddari - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Tokyo, Dalia Kaddari fuori nei 200: Tempo che non mi rispecchia; Dalia Kaddari, di corsa verso il successo; Atletica, Dalia Kaddari si ferma alle batterie ai mondiali di Tokyo.
Dalia Kaddari torna a volare, ottimo il suo tempo alla Coppa Europa - La velocista di quartu ha centrato un ottimo tempo, 22 e 68, nella seconda serie, a soli 4 ... Riporta rainews.it
Dalia Kaddari, dal red carpet di Venezia ai Mondiali di atletica: “Si torna a Tokyo” - La velocista sarda farà parte della spedizione azzurra per i Mondiali di atletica, intanto a Venezia ha stregato tutti e tutte sul red carpet ... Scrive cagliaripad.it