Dal riarmo agli extraprofitti promesse già tradite nei soliti slogan di Salvini
Continua l’ambiguità e l’ambivalenza della Lega sul riarmo e sul (finto) pacifismo. Un giorno dice una cosa e l’altro giorno l’opposto. Prima benedice il raggiungimento del target Nato del 5% del Pil per le spese militari poi ingaggia un braccio di ferro a distanza con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che un giorno sì e l’altro pure rinnova la chiamata alle armi, e ribadisce che la priorità del Carroccio non sono missili e carri armati. Così è stato ieri a conclusione del Consiglio federale. Solita fuffa sul no alle armi.. “Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: riarmo - agli
Donald Trump giubila perché la nato ha imposto agli europei il 5% del PIL per il riarmo
Donald Trump giubila perché la Nato ha imposto agli europei il 5% del PIL per il riarmo: una situazione imbarazzante
COMUNICATO STAMPA: Buon anno agli studenti e alla comunità educante. Tra propaganda e realtà restano i tagli e i numeri insufficienti. L'incremento del 5% del PIL sul riarmo taglierà l'istruzione, la sanità, lo stato sociale. Occorre alzare la testa! - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo VIDEO PREMIUM disponibile È online sul canale YouTube Liberi Oltre un nuovo contenuto riservato agli abbonati, "Il Riarmo Europeo tra Disimpegno Americano e Piani Industriali | Panel 2" https://youtube.com/watch?v=2f8sFfPGiRo… Per gli - X Vai su X