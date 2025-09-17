Continua l’ambiguità e l’ambivalenza della Lega sul riarmo e sul (finto) pacifismo. Un giorno dice una cosa e l’altro giorno l’opposto. Prima benedice il raggiungimento del target Nato del 5% del Pil per le spese militari poi ingaggia un braccio di ferro a distanza con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che un giorno sì e l’altro pure rinnova la chiamata alle armi, e ribadisce che la priorità del Carroccio non sono missili e carri armati. Così è stato ieri a conclusione del Consiglio federale. Solita fuffa sul no alle armi.. “Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dal riarmo agli extraprofitti, promesse già tradite nei soliti slogan di Salvini