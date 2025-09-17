Dal Psg all' Ajax L' Inter in Champions ora cerca se stessa

Se Torino era un bivio, Amsterdam offre all'Inter l'occasione per invertire la marcia e rimettersi sulla rotta giusta. A condizione però di vincere, nell'esordio stagionale in Champions League, con sulla maglia il platonico titolo di vice campioni d'Europa, sbiadito dalla manita di Monaco e dalla cronaca, ma nella scorsa stagione meritato sul campo. Ogni altro risultato, anche il primo pareggio ufficiale dell'anno, manterrebbe in acque agitate la barca nerazzurra. L'Ajax (3 vittorie e 2 pareggi in avvio di Eredivise) torna in Champions dopo 3 stagioni, ma sembra nella sua più ridotta recente versione, anche a livello di giovani talenti, di cui da sempre è generosa casa madre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal Psg all'Ajax. L'Inter in Champions ora cerca se stessa

