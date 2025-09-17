Dal palco di Ancona Matteo Salvini chiede un minuto di silenzio per Charlie Kirk | Reazioni senza vergogna
ANCONA - "Quello che mi ha colpito sul barbaro omicidio di Charlie Kirk è quello che è successo dopo. Le reazioni senza vergogna, senza dignità di professori, di pseudo intellettuali, giornalisti e insegnanti che hanno riso e che sostengono che se la sia cercata. Aveva delle idee e per qualcuno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: palco - ancona
` Che tu sia una star da palcoscenico o un cantante da doccia, alla Karaoke Night di stasera c’è posto per tutti Antonio Ancona guida la serata, buffet pronto e tanta voglia di divertirsi! Ore 20.00 – Non mancare! - facebook.com Vai su Facebook
Dal palco di Ancona Matteo Salvini chiede un minuto di silenzio per Charlie Kirk: Reazioni senza vergogna; Marche primo test elettorale d’autunno, oggi la sfida a distanza dei comizi tra Meloni e Schlein; Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli, la diretta.
Salvini ad Ancona: “Taser alla polizia locale e nuovo decreto immigrazione" - Matteo Salvini ha fatto tappa ad Ancona, in piazza Roma, per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato governatore Francesco Acquaroli. Riporta veratv.it
Ancona – Città blindata per l’arrivo della premier Meloni in piazza Roma - Viabilità rivoluzionata e soprattutto centro blindato ad Ancona per l’arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani che dalle ore 1 ... Secondo veratv.it