C hi ha detto che il maltempo non possa andare di pari passo con lo stile? La moda Autunno-Inverno 20252026 parla chiaro: quest’anno la giacca impermeabile donna si trasforma in un capo di tendenza, in grado di coniugare glamour e funzionalità. Merito di tagli moderni, tessuti tecnici e dettagli studiati, pensati per elevare la classica rain jacket a pezzo statement. Blazer gessato: cinque idee di outfit per abbinarlo in autunno X Leggi anche › Ancora lei. La giacca gessata non smette di far innamorare e a settembre si porta così Dal car coat, raffinato come un trench ma ancora più pratico, fino al cappotto idrorepellente in PVC, glossy e audace, la giacca antipioggia regala un twist innovativo ai look autunnali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal car coat all'antivento alla cerata. Impermeabili alla pioggia, ma non allo stile