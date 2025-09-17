Dal 24 settembre torna la Festa dell’Unità di Cesenatico il programma delle cinque serate

Dal 24 al 28 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Festa dell’Unità di Cesenatico, cinque giorni di convivialità, approfondimento, buona cucina e spettacoli. Ogni sera, a partire dalle 18:30, sarà attiva la cucina con le migliori specialità romagnole e piatti di pesce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

