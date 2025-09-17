Dal 24 settembre torna la Festa dell’Unità di Cesenatico il programma delle cinque serate

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 28 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Festa dell’Unità di Cesenatico, cinque giorni di convivialità, approfondimento, buona cucina e spettacoli. Ogni sera, a partire dalle 18:30, sarà attiva la cucina con le migliori specialità romagnole e piatti di pesce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settembre - torna

Torna “Scoperte in Vigna”: il 13 e 14 settembre la 5? edizione nel cuore del Sannio

1 settembre.dopo 50 anni “Lo Squalo” torna al cinema a Firenze

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Dal 24 settembre torna la Festa dell’Unità di Cesenatico, il programma delle cinque serate; Dal 19 al 23 settembre torna a Mirano l’antica Fiera di San Matteo: cinque giorni di festa, tra giostre e bancarelle, nel cuore della città; Dal 24 al 29 settembre 2024 torna l’Otranto Film Festival.

24 settembre torna festaIl 17 settembre 2025 torna la Festa del Porto di Ischia - Ischia si prepara a vivere un evento unico: mercoledì 17 settembre 2025 torna la Festa del Porto di Ischia, in occasione del 171° anniversario dell’apertura del porto borbonico, cuore pulsante dell’is ... Scrive ilgolfo24.it

24 settembre torna festaTorna la Festa della Madonna del Soccorso e delle Noci - La Festa della Madonna del Soccorso e delle Noci, in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre, è nata quasi tre secoli fa per celebrare gli avvenimenti miracolosi del santuario della frazione d ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 24 Settembre Torna Festa