© Iodonna.it - Dal 17 al 21 settembre, parte a Milano la Milano Beauty Week, gli eventi in programma. E ci sarà anche iO Donna, vi aspettiamo!

In questa notizia si parla di: settembre - parte

6 settembre, fumetti, videogames e fantasia: parte Firenze Comics

Pupo: "Parte da qui il mio tour. A settembre la festa al Country"

Parte di via XX settembre pronta alla riapertura: prosegue il maxi cantiere di Veronetta

AL VIA IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO! Dal 22 settembre parte ufficialmente il servizio per le alunne e gli alunni di Veglie. Un supporto concreto alle famiglie e un passo importante per garantire il diritto allo studio in sicurezza e serenità. Come - facebook.com Vai su Facebook

Da lunedì 8 settembre parte "Fila a nanna. Sogni Reali tra le Residenze Sabaude", il nuovo ciclo di podcast ideato da @FondTRGTorino con Abbonamento Musei. La puntata dedicata alla Reggia, “Ercole e Diana alla Reggia di Venaria”, uscirà l'11 settembre - X Vai su X

La Rai a Pordenonelegge dal 17 al 21 settembre; Porta Pratello SummerGround: musica dal vivo e solidarietà; Il mondo in dialogo a Pordenonelegge dal 17 al 21 settembre.

Ok al calendario della caccia in E-R, si parte il 21 settembre - Romagna ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025- Come scrive ansa.it

Amici 2025, cambio programmazione Canale 5: anticipa il debutto, si parte il 21 settembre - La stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset è prossima alla partenza e, tra i programmi più attesi e amati dal pubblico, spicca l'appuntamento con Amici 2025. Si legge su it.blastingnews.com