Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la Legge 106 2025 che introduce misure concrete per proteggere i lavoratori che convivono con patologie serie sia personalmente che all’interno del proprio nucleo familiare

A partire dal primo gennaio 2026, per migliaia di lavoratori italiani affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti e per i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni, qualcosa cambierà. Non si tratta di una promessa generica, ma di una misura concreta: entrerà in vigore la Legge 1062025, una normativa attesa da tempo che introduce nuovi strumenti di tutela e riconosce, finalmente, la fragilità come condizione meritevole di protezione. Attenzione: non si tratta della Legge 1041992. Questo punto è fondamentale: la 1062025 è una legge nuova, autonoma, che si applica specificamente alle malattie gravi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

