Daini tra i giochi dei bambini in spiaggia al lido di Volano il video
Ferrara, 17 settembre 2025 – Si avvicina ai giochi dei bambini, c’è l’altalena, sono colorati. Poi, quando si accorge di essere finito nel mirino di un telefonino, si allontana. Dietro la siepe altri due, in pochi minuti attraversano la spiaggia e vanno verso la pineta. Lido di Volano, bagno Isa, titolare Federica Veronesi. C’è lei a filmarli, tre daini che sono usciti dalla macchia mediterranea per fare un salto nello stabilimento balneare. La curiosità, qualche pianta da mettere nello stomaco? ‘Vengono la mattina e quasi ogni sera, qui è pieno di daini. Sono belli da vedere, i bambini rimangono incantati’, spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
