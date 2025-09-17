Dai una mano a Langhirano! Aperta la campagna di ricerca volontari per il Punto di comunità

Langhirano avrà presto il suo Punto di Comunità, uno spazio pensato per affiancare i cittadini e sostenerli nelle piccole difficoltà quotidiane, che troverà sede all’interno della Casa della Salute. I lavori sono in corso, ma una stanza ben attrezzata non servirebbe a nulla senza le persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai una mano, a Langhirano! Aperta la campagna di ricerca volontari per il Punto di comunità.

