Dai una mano a Langhirano! Aperta la campagna di ricerca volontari per il Punto di comunità
Langhirano avrà presto il suo Punto di Comunità, uno spazio pensato per affiancare i cittadini e sostenerli nelle piccole difficoltà quotidiane, che troverà sede all’interno della Casa della Salute. I lavori sono in corso, ma una stanza ben attrezzata non servirebbe a nulla senza le persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: mano - langhirano
