Dai saggi ai fumetti torna il mercatino dedicato agli appassionati di volumi
Un mercatino dedicato agli amanti della lettura, ai collezionisti e a chiunque desideri vendere o scambiare libri. L'appuntamento con ‘Ferrara in libro’ è per tutta la giornata di sabato 20 settembre a Ferrara, dalle 9 alle 20 in galleria Matteotti, fra il Duomo e le vie San Romano e Porta Reno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
