Dai Punkreas e Giancane a Michele Dalai | incontri concerti proiezioni e cortei nel nome di Federico

Sono passati (già) vent’anni da quella mattina del 25 settembre 2005 in cui quattro poliziotti pestarono a morte il 18enne Federico Aldrovandi. Per tenere viva la memoria di Aldro e di tutte le vittime di abusi di potere in divisa, da giovedì 25 a sabato 27 sono previste una serie di iniziative. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it