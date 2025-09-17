Dai percorsi creativi al potere rigenerante degli spazi verdi | al via il Cidas Silver Festival
Prende ufficialmente il via la seconda edizione del Cidas Silver Festival. La manifestazione, ideata dall'omonima Cooperativa sociale e dedicata al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei professionisti della cura, dopo gli eventi collaterali già partiti a inizio settimana, inaugura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: percorsi - creativi
Il Comune di Loiano organizza e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla rassegna "C'è uno scrittore dietro alla porta accanto...", un ciclo di incontri insieme a scrittori locali, che, presentando il proprio libro, condivideranno storie, percorsi creativi e segreti d - facebook.com Vai su Facebook
Dai percorsi creativi al potere rigenerante degli spazi verdi: al via il Cidas Silver Festival.