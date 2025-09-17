Dai pannelli solari all’auto elettrica così l’Europa può fermare la Cina Parla Torlizzi

Una guerra sotterranea, infida e dunque pericolosa. Ai danni dell’Occidente. La Cina, mai così aggressiva e predatoria fuori dai propri confini, è monopolista indiscussa delle terre rare, fucine di quei minerali essenziali all’industria tecnologica e, tanto per dirne una, della Difesa. Per questo, fondamentalmente, tiene in scacco buona parte dell’Occidente. Non certo gli Stati Uniti che si stanno attrezzando a gran velocità, stringendo accordi con quei Paesi ricchi di materie critiche. L’Europa, però, rischia. E ora i nodi sono venuti al pettine. Sembrava una delle tante schermaglie della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

