L’ultima vergogna è bolognese, gli storici portici di San Luca sono tempestati di scritte omofobe e sessiste. E questi insulti oltretutto forniscono nome e cognome, a volte indirizzo e numero di telefono. Liste di proscrizione che non sono su muri di quartieri disagiati ma in un lungo simbolo della città: i portici di San Luca. La tua collega è più brava di te? La tua concorrente ti mangia i cappelletti in testa? Sfoga il tuo odio, promulga la sua condanna. Ti basta un bel pennarello indelebile e le fai male! La fai sentire braccata! Esposta all’odio degli uomini veri. Le fai paura. Intanto infuriano le puntate del penultimo scandalo: il club degli odiatori familiari che si chiamava “Mia moglie” dove gli uomini veri agivano nell’ombra digitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dai gruppi come ‘Mia moglie’ ai muri di San Luca a Bologna: quest’ondata escrementizia ha origini lontane