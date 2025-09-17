Da Xi’an a Roma viaggio musicale tra Oriente e Occidente a Palazzo Merulana

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Merulana, venerdì 19 settembre, ospita l’evento concertistico “Da Xi’an a Roma: un viaggio musicale tra Oriente e Occidente – Concerto interculturale al Palazzo Merulana” a cura di Ji Chaolin e la scuola In Music.L’iniziativa, in programma venerdì 19 settembre, alle 19, celebra l’incontro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - viaggio

Carlo Acutis, il santo millenial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma

Vuoi sentirti più felice? Ecco perché un viaggio a Roma è la risposta

“This is Wonderland” riapre a Roma con Peter Pan: un viaggio tra luci, sogni e avventura

Cerca Video su questo argomento: Xi8217an Roma Viaggio Musicale