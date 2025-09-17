Da Xi’an a Roma viaggio musicale tra Oriente e Occidente a Palazzo Merulana
Palazzo Merulana, venerdì 19 settembre, ospita l’evento concertistico “Da Xi’an a Roma: un viaggio musicale tra Oriente e Occidente – Concerto interculturale al Palazzo Merulana” a cura di Ji Chaolin e la scuola In Music.L’iniziativa, in programma venerdì 19 settembre, alle 19, celebra l’incontro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - viaggio
Carlo Acutis, il santo millenial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma
Vuoi sentirti più felice? Ecco perché un viaggio a Roma è la risposta
“This is Wonderland” riapre a Roma con Peter Pan: un viaggio tra luci, sogni e avventura
VENERDÌ SERA VIENI A SCOPRIRE IL LATO OSCURO DELLA CITTÀ ROMA CRIMINALE: IL TOUR DELLE SCENE DEL CRIMINE DI ROMA (Visita guidata) VENERDÌ 19 SETTEMBRE ? ORE 19 00 •Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni nostri - facebook.com Vai su Facebook
….per finire a Roma!!! Grazie del viaggio!!! #Italbasket #Eurobasket #Eurobasket2025 @RaiDue @RaiSport - X Vai su X