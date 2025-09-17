Da Rodi Garganico a Trieste Helena alla Barcolana insieme ad altre sette barche della legalità
La barca della legalità ‘Helena’, confiscata alla criminalità e affidata alla Sezione della Lega Navale di Rodi Garganico, parteciperà alla 57esima edizione della Barcolana, la regata più grande del mondo in programma a Trieste dall’1 al 12 ottobre. L’imbarcazione dedicata alla memoria della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: rodi - garganico
Motonautica: Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico
A Rodi Garganico torna il Rodi Jazz Fest
Paura a Rodi Garganico, tre ragazze rischiano di annegare in mare
Si comunica che da oggi 8 Settembre gli orari dell’Info Point Rodi Garganico subiranno una variazione: dal ì alla : : : : #weareinpuglia #pugliapromozione - facebook.com Vai su Facebook
Lega Navale Italiana e studenti del'Istituto del Giudice di Rodi Garganico insieme alla Barcolana a Trieste.
HELENA Gente di Mare della Legalità, arriva Helena - In questa data e luogo approda “Helena” segno di legalità e speranza, assegnata alla Sezione di Rodi Garganico- Come scrive statoquotidiano.it