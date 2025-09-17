Da Rodi Garganico a Trieste Helena alla Barcolana insieme ad altre sette barche della legalità

La barca della legalità ‘Helena’, confiscata alla criminalità e affidata alla Sezione della Lega Navale di Rodi Garganico, parteciperà alla 57esima edizione della Barcolana, la regata più grande del mondo in programma a Trieste dall’1 al 12 ottobre. L’imbarcazione dedicata alla memoria della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

