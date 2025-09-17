Da Punta Alberete a Bardello ripristinare le paludi d' acqua dolce per fronteggiare i cambiamenti climatici Il progetto finanziato dall' Ue
Ripristinare gli habitat delle paludi eutrofiche d'acqua dolce per rendere le valli del Delta del Po meno fragili e pronte ad adattarsi ai cambiamenti climatici. È questo il cuore delle 33 azioni previste dal progetto Life Fresh, iniziato in questi giorni e che proseguirà fino al 2030. Non solo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: punta - alberete
