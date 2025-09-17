Da Palermo a New York | la lezione dell' inclusione arabo-normanna arriva all' assemblea generale dell' Onu con Mosaicando

L'eredità della Sicilia arabo-normanna arriverà direttamente al Palazzo di Vetro, quartier generale delle Nazioni Unite. Sarà infatti un documentario di 25 minuti destinato all'Assemblea Generale del 23 settembre 2025 a New York, a raccontare come Palermo, dal 2 al 4 settembre, si sia trasformata in un "Living Lab dell'Inclusione". L'occasione è stata un modulo formativo del prestigioso ICCAR Youth. 🔗 Leggi su Feedpress.me

