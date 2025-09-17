Da Ol Formager nuova selezione di formaggi d’alpeggio

Formai de Mut, fontina d’alpeggio della Valle d’Aosta, Bettelmat dalla Val Formazza e Carnia stagionato ad alta quota: sono solo alcune delle eccellenze casearie che si possono trovare nella bottega di via San Tomaso a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

