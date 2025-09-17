da oggi al 21 settembre torna il lucignano music festival

Arezzo, 17 settembre 2025 – Da oggi al 21 settembre a Lucignano, spazio alla quinta edizione del festival cameristico Lucignano Music Festival ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler. Quest'anno la rassegna musicale disegnata insieme ai grandi artisti e amici in residenza tra le mura medievali di Lucignano, è dedicata al tema «Guerra e Pace» per sottolineare il ruolo sociale dell'arte nei momenti di crisi e come nelle scorse edizioni, per rafforzare questo ideale sempre fondante la visione musicale di Irene Abrigo, si avranno oltre ai concerti serali appuntamenti divulgativi per tutte le età, dall'infanzia fino alla Casa di Riposo del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

