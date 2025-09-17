Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 settembre 2025 – Da oggi al 21 settembre a Lucignano, spazio alla quinta edizione del festival cameristico Lucignano Music Festival ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler. Quest'anno la rassegna musicale disegnata insieme ai grandi artisti e amici in residenza tra le mura medievali di Lucignano, è dedicata al tema «Guerra e Pace» per sottolineare il ruolo sociale dell'arte nei momenti di crisi e come nelle scorse edizioni, per rafforzare questo ideale sempre fondante la visione musicale di Irene Abrigo, si avranno oltre ai concerti serali appuntamenti divulgativi per tutte le età, dall'infanzia fino alla Casa di Riposo del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

da oggi al 21 settembre torna il lucignano music festival

© Lanazione.it - Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival

In questa notizia si parla di: oggi - settembre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025

Da oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival; Domenica 21 settembre torna “Trento in Bici”, ultimi giorni per iscriversi; Donne e Mobilità sostenibile: domenica 21 settembre torna la Women Bike Ride.

oggi 21 settembre tornaDa oggi al 21 settembre torna il Lucignano Music Festival - Ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d'arte e di vita, il celebre violista Jürg Dähler ... Da lanazione.it

oggi 21 settembre tornaSuperCiclopasseggiata di Montalbano: il 21 settembre torna l’evento - Torna la SuperCiclopasseggiata di Montalbano il 21 settembre 2025: un evento aperto a famiglie e cittadini per promuovere sport e mobilità sostenibile. pugliapress.org scrive

Cerca Video su questo argomento: Oggi 21 Settembre Torna