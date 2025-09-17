Da oggetto misterioso a goleador | Kelly batte i meme e diventa protagonista a sorpresa della Juventus
Da oggetto misterioso a goleador. Nella notte di Champions in cui Dusan Vlahovic si riprende la Juventus con una doppietta, il protagonista a sorpresa – per la seconda volta consecutiva – è Lloyd Kelly. Prima l’ Inter, poi il Borussia Dortmund: nel pazzo 4-4 dell’ Allianz Stadium c’è anche la sua firma che vale il pareggio a pochi secondi dalla fine. In 4 giorni, il difensore ribalta la narrativa e segna due gol pesantissimi. Dopo sei mesi mediocri e tanti sfottò sui social, Kelly ha risposto sul campo. Con prestazioni convincenti e uno spirito offensivo che lo ha reso decisivo. L’eroe che non ti aspetti veste la maglia numero 6: difensore di ruolo, ma all’occorrenza attaccante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: oggetto - misterioso
