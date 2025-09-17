Da Messico Venezuela e Ucraina a Palermo per ripulire Monte Pellegrino | il cuore verde di 9 giovani volontari
Nove ragazzi e ragazze fra i 18 e i 30 anni. Sono arrivati da Italia, Francia, Grecia, Germania, Spagna, Messico, Venezuela e Ucraina e in questi giorni sono a Monte Pellegrino per effettuare piccole manutenzioni nelle aree che sono state interessate dal 2023 dai lavori di riforestazione dopo gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Volontari internazionali curano la Riserva di Montepellegrino VIDEO - “Il Comune ha accolto con grande entusiasmo e gratitudine l’iniziativa dei volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, che in questi giorni stanno offrendo il loro prezioso contributo nella Riserva ... Lo riporta livesicilia.it