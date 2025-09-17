Da Manoppello al Quirinale | l' emozione del professor Chiarelli ricevuto dal presidente Mattarella

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era anche il professor Francesco Chiarelli il 15 settembre al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della consegna, al presidente, del Premio Burgio “Dalla parte dei bambini per la pediatria”.Manoppellese, Chiarelli è ordinario di Pediatria e dirigente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

