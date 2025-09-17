Da Malta ad Agrigento | arrivano le Ferrari per omaggiare Capitale italiana della cultura

Un viaggio di 500 miglia a bordo del brand più iconico dell’industria automobilistica italiana per promuovere le meraviglie architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche della Sicilia. Questa, in sintesi, è la mission del Ferrari club Italia e di Aci che in mattinata, nell’aula consigliare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ad Agrigento tappa del progetto “500 Miglia di Storia, Arte e Cultura” di Ferrari Club Italia - Più di 20 Ferrari saranno presenti giorno 27 settembre ad Agrigento alla Valle dei Templi e poi alla Scala dei Turchi ... Scrive grandangoloagrigento.it

