Da Intesa Sanpaolo e Visa la nuova carta di credito Xme Credit Icon

Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito Xme Credit Icon emessa dalla banca su circuito Visa, che racchiude numerosi vantaggi e servizi esclusivi per i titolari fruibili attraverso my Visa, il portale riservato alla clientela retail con esigenze evolute. L’iniziativa si colloca nell’ambito della rinnovata partnership pluriennale, che punta ad accelerare la transizione tecnologica e a favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali. Per i clienti opportunità, sconti e programmi di cashback. Grazie alla piattaforma web, i clienti possono accedere a una serie di opportunità pensate per migliorare l’esperienza dei viaggi, fra cui l’iscrizione al circuito Priority Pass, che include un accesso gratuito all’anno in più di 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Da Intesa Sanpaolo e Visa la nuova carta di credito Xme Credit Icon

In questa notizia si parla di: intesa - sanpaolo

Cinquanta miliardi per le aziende: accordo tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo

Confindustria e Intesa Sanpaolo, 17 miliardi per la crescita e l’innovazione delle imprese toscane

Confcommercio e Intesa Sanpaolo: un miliardo di nuovo credito per il terziario e agevolazioni sui Pos

#Investors #Financial #IntesaSanpaolo il 15 settembre 2025 ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie a servizio dei piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie per dipendenti e consulenti finanziari del Gruppo #buybacks http - X Vai su X

Accordo tra Intesa Sanpaolo e Dipartimento welfare della Regione Puglia per realizzare un percorso di alfabetizzazione finanziaria dedicato alle fasce socialmente vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza. A realizzare il progetto il - facebook.com Vai su Facebook

DA INTESA SANPAOLO E VISA LA NUOVA CARTA DI CREDITO XME CREDIT ICON; Intesa Sanpaolo annuncia XME Credit Icon, la carta Visa per i viaggiatori; Intesa Sanpaolo lancia XME Credit Icon, la carta di credito Visa con servizi premium.

Da Intesa Sanpaolo e Visa la nuova carta di credito Xme Credit Icon - Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito Xme Credit Icon emessa dalla banca su circuito Visa, che racchiude numerosi vantaggi e servizi esclusivi per i titolari fruibili attraverso ... msn.com scrive

Intesa Sanpaolo annuncia XME Credit Icon, la carta Visa per i viaggiatori - Lounge aeroportuali, offerte riservate e cashback: con XME Credit Icon, Intesa Sanpaolo e Visa offrono una carta di credito per i viaggiatori smart ... Lo riporta msn.com