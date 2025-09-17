Da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68% delle morti in 854 città | Italia prima in Europa solo a Milano 1156 decessi

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caldo estivo provocato dai cambiamenti climatici ha causato, in 854 città europee, il 68% dei 24.400 decessi avvenuti tra giugno e agosto. Si tratta di 16.500 decessi in più rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza un aumento delle temperature fino a 3,6°C. E se l’Italia è stat il Paese più colpito, la maglia nera tra le città spetta a Milano. L’analisi è stata condotta da 11 ricercatori dell’ Imperial College di Londra, della London School of Hygiene & Tropical Medicine, dell’ Università di Berna, del Royal Netherlands Meteorological Institute e dell’ Università di Copenhagen. Il risultato dello studio, avvertono, rappresenta un’istantanea del numero di morti legate al caldo estremo, poiché le città studiate rappresentano circa il 30% della popolazione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68 delle morti in 854 citt224 italia prima in europa solo a milano 1156 decessi

© Ilfattoquotidiano.it - Da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68% delle morti in 854 città: Italia prima in Europa, solo a Milano 1156 decessi

In questa notizia si parla di: giugno - agosto

Brividi d’Estate torna a Napoli: dal 27 giugno al 3 agosto nel Real Orto Botanico

Lavori dell'Anas, treni sospesi tra Lentini e Caltagirone dal 29 giugno al 31 agosto

Carta docente bonus 500 euro: le differenze per docenti con supplenza al 31 agosto, 30 giugno, temporanea. Vi spieghiamo i passaggi

Quanto ha fatto caldo quest’estate in cinque grafici; Copernicus: estrema calura in Europa. Terzo agosto più caldo a livello globale; Giugno 2025, clima estremo tra caldo mortale e mari infuocati.

giugno agosto caldo haQuanto ha fatto caldo quest’estate in cinque grafici - L’estate sta per finire ed è il momento più adatto per fare un bilancio su come sono andate le temperature in questa stagione. Segnala pagellapolitica.it

giugno agosto caldo haCopernicus: estrema calura in Europa. Terzo agosto più caldo a livello globale - occidentale il mese scorso ha affrontato un caldo estremo durante il terzo agosto più caldo a livello globale. Si legge su rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: Giugno Agosto Caldo Ha