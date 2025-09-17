Da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68% delle morti in 854 città | Italia prima in Europa solo a Milano 1156 decessi

Il caldo estivo provocato dai cambiamenti climatici ha causato, in 854 città europee, il 68% dei 24.400 decessi avvenuti tra giugno e agosto. Si tratta di 16.500 decessi in più rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza un aumento delle temperature fino a 3,6°C. E se l’Italia è stat il Paese più colpito, la maglia nera tra le città spetta a Milano. L’analisi è stata condotta da 11 ricercatori dell’ Imperial College di Londra, della London School of Hygiene & Tropical Medicine, dell’ Università di Berna, del Royal Netherlands Meteorological Institute e dell’ Università di Copenhagen. Il risultato dello studio, avvertono, rappresenta un’istantanea del numero di morti legate al caldo estremo, poiché le città studiate rappresentano circa il 30% della popolazione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da giugno ad agosto il caldo ha causato il 68% delle morti in 854 città: Italia prima in Europa, solo a Milano 1156 decessi

