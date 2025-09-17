Da gennaio pedaggi nelle autostrade meno cari | nuove tariffe ma i prezzi non scenderanno prima del 2027

Il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, ha annunciato oggi che i pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati, con un beneficio per l'utenza e una conseguente riduzione delle tariffe. Il nuovo sistema tariffario definitivo sarà approvato nelle prossime settimane, ed entrerà in vigore da gennaio. Tuttavia, gli effetti più significativi si vedranno tra il 2027 e il 2028, in coincidenza con i rinnovi dei piani finanziari delle concessioni autostradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it