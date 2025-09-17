Da Coverciano a Torregalli il caro vecchio 6 Un bestione fra gli ingorghi C’è il rischio ritardi
E chi non può pedalare? Può salire su un mezzo pubblico, specie se non ha, per adesso, la fortuna di avere una fermata della tramvia a portata di mano. O di gamba. Un buon compromesso è la linea 6 di Autolinee Toscane che unisce longitudinalmente tutta la città, da est a ovest, da Coverciano fino a Torregalli, attraversando perpendicolarmente la temibile zona cantierizzata dei viali, il pieno centro (una delle poche linee che arriva dalle periferie e quasi sfiora Duomo e Palazzo Vecchio), Stazione, Oltrarno, Soffiano. È perciò una delle linee più utili e utilizzate, ma anche una delle più fragili; e dunque, anche una che spesso colleziona ritardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
