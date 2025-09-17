Da Bianca Berlinguer lo scatenato show di Iacchetti che azzanna l’israeliano | pezzo di me**a Pubblicità video

È un Enzo Iacchetti scatenato, furibondo, a tratti ingenuo (come quando chiede alla premier Meloni di chiamare quell’assassino di Natanyahu per far passare la Flotilla), poco avvezzo alla geopolitica ma con il cuore che batte forte per la Palestina. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4 Enzino è un fiume in piena. Prima si accende per la baldanzosa flottiglia in mare per Gaza, “piena di medici e volontari, non di terroristi”, protagonista di un’operazione eroica. “Perché l’Italia non fa niente? Perché non si aiutano bambini e donne? Dov’è l’Europa”. Il talentuoso ex conduttore di Striscia non deve aver mai sentito parlare di “Food for Gaza” attivato dalla Farnesina, ma può succedere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

