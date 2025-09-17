cuore di drago

Ieri abbiamo seguito con preoccupazione la conferenza a Bruxelles sulla competitività dell'Europa in cui Mario Draghi ha detto che «l'Ue si trova in una situazione difficile». «Il nostro modello di crescita sta svanendo». «Le vulnerabilità stanno aumentando». «L'inazione minaccia la nostra stessa sovranità». Mentre lo ascoltavamo vedevamo già i titoli dei giornali di stamattina: «La sferzata di Draghi». «Draghi suona la sveglia all'Ue». «Lo schiaffo di Draghi». «Draghi bacchetta la Ue». «L'allarme di Draghi». Solo il giornalismo è più prevedibile della politica. Comunque. Noi restiamo convinti che Draghi dica sempre cose di buon senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

