Cuore di drago

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri abbiamo seguito con preoccupazione la conferenza a Bruxelles sulla competitività dell'Europa in cui Mario Draghi ha detto che «l'Ue si trova in una situazione difficile». «Il nostro modello di crescita sta svanendo». «Le vulnerabilità stanno aumentando». «L'inazione minaccia la nostra stessa sovranità». Mentre lo ascoltavamo vedevamo già i titoli dei giornali di stamattina: «La sferzata di Draghi». «Draghi suona la sveglia all'Ue». «Lo schiaffo di Draghi». «Draghi bacchetta la Ue». «L'allarme di Draghi». Solo il giornalismo è più prevedibile della politica. Comunque. Noi restiamo convinti che Draghi dica sempre cose di buon senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cuore di drago

© Ilgiornale.it - Cuore di drago

In questa notizia si parla di: cuore - drago

Ivrea, addio a Dario Regalio, martedì al Sacro Cuore l’ultimo saluto a Drago; Dragon Trainer - La recensione del remake live action DreamWorks; Castagneto vicino ai più fragili. Ecco Il borgo del cuore.

Dragonheart Cuore di drago/ Su Italia 1 un film fantasy - Ha esordito dietro la macchina da presa nel 1980 con Un piccolo circo di amici, ha diretto film come Dragon la leggenda di Bruce Lee e Daylight con protagonista Sylvester Stallone. Come scrive ilsussidiario.net

«Cuore di drago», lotta al tumore a colpi di pagaia - A condurlo è la squadra «Cuore di drago» formata da 50 donne dell’associazione «Cuore di donna», accomunate dall’aver ... Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Drago