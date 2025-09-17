Culturelite festival 2025 | Gianfranco Fini e Marcello Veneziani protagonisti a Palermo
La Fondazione Thule Cultura, fondata da Tommaso Romano, ha organizzato il Culturelite Festival 2025, un evento straordinario in programma il 21 settembre 2025, dalle ore 9.00, presso il Circolo Ufficiali di Palermo. Una giornata interamente dedicata alla cultura, al confronto e alla creatività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: culturelite - festival
Culturelite festival 2025: Gianfranco Fini e Marcello Veneziani protagonisti a Palermo.
