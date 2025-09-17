Cugini duro | Inter serviva un mercato diverso I dubbi sulla programmazione si riflettono sulla squadra

Cugini allarma la squadra di Chivu: «La ripetitività degli errori è un problema. L’Inter deve fare chiarezza sulla sua programmazione». Intervistato da TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha espresso il suo punto di vista sul momento dell’ Inter e sulle scelte della dirigenza. Cugini ha evidenziato che la squadra, nonostante alcune individualità di valore, non sembra essere al livello sperato, soprattutto in Champions League. Secondo il giornalista, il mercato dell’ Inter non è stato adeguato per affrontare le sfide europee con una nuova mentalità, ed è per questo che ci sono dei dubbi sulla programmazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

