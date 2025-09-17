Csi la festa dello sport e dell’inclusione
Dopo più di 200 gare in tre giornate, Cernusco saluta i 1.600 finalisti del Campionato nazionale di Atletica leggera Csi, evento di punta della Festa dello sport cominciata giovedì scorso. Lombardia al top in pista. Nel medagliere seguono Veneto e Trentino. Mentre, proseguono i Mondiali in Giappone, la giornata delle staffette (4×100, 4×400 e svedese) ha chiuso il sipario sull’evento al Centro sportivo Ermanno Zacchetti. In campo, 127 società portacolori di 13 regioni italiane, dalle loro fila sono usciti i nuovi campioni nazionali in 24 specialità. Regina fra tutte le squadre, l’ Atletica Colli Berici Vicenza, argento ai lecchesi della Virtus Calco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: festa - sport
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa
A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto
A Gabicce Mare sta per partire la Festa dello Sport Gabiccese, la manifestazione organizzata in collaborazione con le associazioni sportive e l’Assessorato allo Sport, in programma sabato 20 settembre a partire dalle - facebook.com Vai su Facebook
LUI NON CI SARÀ! Noi ci vediamo a Pontida, domenica 21 settembre, ore 10, per una grande festa di Libertà! Trova il tuo pullman su http://legaonline.it/pontida (link nelle storie) - X Vai su X
Il Centro Sportivo Italiano Sicilia (CSI) compie 80 anni, 250 giovani arrivano da tutta la Sicilia - PALERMO – 250 giovani da tutta la Sicilia, con una festa all’insegna dello sport e del gioco, hanno animato oggi il sagrato della Cattedrale. Segnala itacanotizie.it
Gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano Sicilia (CSI) - 250 giovani da tutta la Sicilia animeranno sabato 13 settembre il Villaggio dello sport che si svolgerà nel sagrato della Cattedrale. Secondo blogsicilia.it