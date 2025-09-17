Csi la festa dello sport e dell’inclusione

Dopo più di 200 gare in tre giornate, Cernusco saluta i 1.600 finalisti del Campionato nazionale di Atletica leggera Csi, evento di punta della Festa dello sport cominciata giovedì scorso. Lombardia al top in pista. Nel medagliere seguono Veneto e Trentino. Mentre, proseguono i Mondiali in Giappone, la giornata delle staffette (4×100, 4×400 e svedese) ha chiuso il sipario sull’evento al Centro sportivo Ermanno Zacchetti. In campo, 127 società portacolori di 13 regioni italiane, dalle loro fila sono usciti i nuovi campioni nazionali in 24 specialità. Regina fra tutte le squadre, l’ Atletica Colli Berici Vicenza, argento ai lecchesi della Virtus Calco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

