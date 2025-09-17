Crunchyroll annuncia la stagione anime autunno 2025 | tutte le nuove uscite
L’autunno 2025 si preannuncia ricco di emozioni per gli appassionati di anime: Crunchyroll ha presentato il palinsesto della nuova stagione, in partenza a ottobre, con una lunga lista di debutti e grandi ritorni. Tra i titoli più attesi figurano One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON e SPY x FAMILY Stagione 3, insieme a nuovi adattamenti come Let’s Play e My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s. Indice. Crunchyroll autunno 2025 – I titoli più attesi della stagione. Dark fantasy e nuovi adattamenti. La lista completa dei nuovi anime. Le nuove stagioni confermate. Serie in corso dall’estate 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: crunchyroll - annuncia
Delta annuncia collaborazione esclusiva con crunchyroll per anime
Crunchyroll annuncia nuovi licenziamenti e l’anime nel limbo
Annunciato #SekiroNoDefeat, un adattamento anime di Sekiro: Shadows Die Twice in arrivo su Crunchyroll. https://it.ign.com/anime-e-manga/220207/news/annunciato-sekiro-no-defeat-un-adattamento-anime-di-sekiro-shadows-die-twice-in-arrivo-su-crunchyr - facebook.com Vai su Facebook
?ANIPLEX ONLINE FEST 2025: TUTTI I TRAILER E GLI ANNUNCI DELL'EVENTO! ? https://newsintheshell.it/post/794794050468429824/aniplex-online-fest-2025… #aof #aniplexonlinefest #aof25 #anime #crunchyroll #trailer #kazetsugu #onihana #inh - X Vai su X
Clevatess: annunciata la stagione 2 dell'anime, la serie sarà in streaming su; Crunchyroll annuncia una valanga di nuovi anime autunnali; Crunchyroll – Gli annunci delle nuove serie all’Anime NYC 2025.
Crunchyroll annuncia il suo palinsesto della stagione autunnale 2025 - Cosa insolita da dire, ma quest’anno la stagione autunnale di anime sembra molto deserta rispetto al solito, con pochi titoli effettivamente interessanti, i quali faranno parte del palinsesto autunnal ... drcommodore.it scrive
Crunchyroll annuncia i nuovi anime dell'estate 2024, c'è anche l'adattamento di Sakuna: Of Rice and Ruin - Crunchyroll ha annunciato le nuove uscite tra gli anime previsti nella stagione estiva: vediamo dunque un elenco delle novità più interessanti previste tra luglio e agosto sulla piattaforma. Come scrive multiplayer.it