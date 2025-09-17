Cronos | The New Dawn la recensione | un gioco crudele e affascinante
Una storia cinematografica, e che ci piacerebbe arrivasse su grande schermo. Il gioco di Bloober Team ci porta in un futuro inquietante in cui sopravvivere. Ci eravamo imbattuti per caso nel lavoro di Bloober Team qualche anno fa con The Medium, ne eravamo stati più che soddisfatti lo scorso anno con il remake di Silent Hill 2, per questo l'arrivo di Cronos: The New Dawn ci aveva fatto drizzare subito le antenne e dopo le prime recensioni positive l'abbiamo voluto provare: ci abbiamo trovato quello che ci aspettavamo e speravamo, ovvero un'ottima ambientazione che potrebbe meritare un adattamento filmico o seriale, ma anche un survival horror di tutto rispetto, con una difficoltà che non si tira indietro quando si tratta di essere crudele con il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
