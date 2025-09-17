© Gazzetta.it - Crollo Di Gregorio, 7 gol in due partite: un flop da 20 milioni. E avanza Perin

Dov’è finito 'l'uomo DiGre' dell’anno scorso? E quella tradizione tutta juventina di avere un top player coi guantoni in campo? Se lì dietro non ci sono sicurezze non sono esclusi interventi; di Tudor adesso, del club poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: crollo - gregorio

Pazza Juventus! La squadra bianconera crolla sul più bello, anzi no: due volte Yildiz (con una delle sue perle) e Vlahovic hanno raddrizzato la partita, ma un Di Gregorio non perfetto sul terzo goal e un rigore nel finale hanno concretizzato e appesantito finale - facebook.com Vai su Facebook

Crollo Di Gregorio, 7 gol in due partite: un flop da 20 milioni. E avanza Perin; C'è un palazzo a rischio crollo. Due edifici evacuati, 90 persone fuori casa; La loro palazzina era a rischio crollo. Dopo 2 mesi fuori casa, per 100 famiglie è finito l'incubo.

Video Inter Inter U23 (7-2)/ Gol e highlights: nerazzurri dilagano nella prima uscita stagionale! - Video Inter Inter U23 gol e highlights del match finito 7 a 2: tutte le reti e le occasioni migliori della prima uscita stagionale, oggi 3 agosto Si apre con 7 gol la prima partita stagionale ... Lo riporta ilsussidiario.net